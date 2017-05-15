Video: David Lynch ve Kyle Maclachlan, “Twin Peaks”in hikayesini yorumluyor

Tüm dünyanın şu sıralar merakla geri sayımını yaptığı Kült dizisi Twin Peaks’in başlamasına sayılı günler kala, bir televizyon programına konuk olan Twin Peaks ekibi, dizinin konusunu, olayları ve dahasını anlatıyor.

David Lynch’in kariyerindeki ilk televizyon yapımı olan Twin Peaks, 1990-1991 yıllarında yayınlanan iki sezonu ile yayınlanmış, daha sonra sessizce sona ermişti. 25 yıl aradan sonra, geçtiğimiz yıl yeni sezonu ile geri döneceği müjdesini aldığımız Twin Peaks, 21 Mayıs’ta Showtime ekranlarında olacak. Dizinin yaratıcısı David Lynch ile efsanevi karakteri ile dikkat çeken başrol oyuncusu Kyle Maclachlan, Showtime’a konuk oldukları programda diziyle ilgili birçok detayı yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Üç bölümden oluşan video serisini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.