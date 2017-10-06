Videografisindeki tüm kliplerle: Marian Hill

Philadelphia merkezli elektronik müzik ikilisi Marian Hill, lise arkadaşları Jeremy Lloyd ve Samantha Gongol’dan oluşuyor. Türkiye’deki ilk performanslarını 21 Ekim akşamı Babylon sahnesinde gerçekleştirecek olan ikilinin bugüne kadar yayınladıkları kliplere göz atmaya ne dersiniz?

Lise çağından müzik üzerinden tanışan ve üniversite yıllarında beraber müzik yapmaya başlayan Marian Hill ikilisi isimlerini The Music Man müzikalinde yer alan Marian Paroo ve Harold Hill karakterlerinden alıyor. İkilinin 2016 yılında Republic etiketiyle yayınlanan Act One ismini verdikleri ilk albümü kontrastlı tezatlar ve süprizlerle örülü minimal bir altyapının üzerine işlenmiş tatlı ve narin vokallerin ön plana çıktığı parçalardan oluşuyor. Özellikle albümde yer alan “Down” parçasının Apple iPhone reklamlarında kullanılmasının üzerine Shazam uygulamasında aratılan parça listesinde bir numaraya oturması, Marian Hill’i son yılların en hızlı tanınan projelerinden biri haline getirdi. Bugüne kadar dört parçalarına klip çeken ikilinin videografisine buyrun.

Lovit

One Time

Down

I Want You

BONUS: Whisky (Live)