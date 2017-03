Warner Bros., yeni bir “The Matrix” filmi için hazırlıklara başladı

Birçok kült yapımın televizyon ya da sinema için yeniden çekildiği / uyarlandığı bugünlerde, kimi zaman şaşırtıcı hatta tedirgin edici haberlerle de karşılaşıyoruz. Söylentiler, Warner Bros.’un Wachowski’lerin bilim kurgu ve aksiyon filmlerine yön veren başyapıtları The Matrix‘in yeniden çekimi için hazırlıklara başladığı yönünde.

1999 yılında vizyona giren ve sonradan birçok filmde gördüğümüz görsel efektlerin ilk kez kullanıldığı The Matrix‘in yeniden çekimi için X-Men: The Last Stand‘in senaristi Zack Penn’in taslak bir senaryo üzerine çalıştığı da gelen haberler arasında. Stüdyonun söz konusu filmde başrol için düşündüğü isim de Michael B. Jordan. Creed filmindeki performansıyla övgü toplayan Jordan, Marvel sinematik evreninin merakla beklenen filmlerinden Black Panther‘da da Erik Killmonger karakteriyle karşımıza çıkacak.

The Matrix‘in yeniden çekileceği iddialarına karşılık henüz Wachowski Kardeşler’den bir tepki ya da açıklama gelmiş değil. Filmin Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ve Carrie-Ann Moss’lu orijinal oyuncu kadrosunun da yeni filmde yer alıp almayacağı da merak konusu. Keanu Reeves geçtiğimiz aylarda The Matrix serisine geri dönüşünün yalnızca Wachowski’lerin de projede yer almasıyla mümkün olacağını açıklamıştı.

Yeni The Matrix filminin doğrudan ilk filmin bir yeniden çekimimi yoksa aynı evrenden farklı bir hikaye mi anlatacağı da net bir şekilde açıklanmış değil. Fakat önümüzdeki aylarda söz konusu projeye dair daha fazla gelişmeyle karşılaşacağımız da aşikar.