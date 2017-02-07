Wavves, altıncı stüdyo albümünü nisan ayında yayınlıyor

Amerikalı pop punk grubu Wavves, iki yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. Henüz ismi bilinmeyen yeni Wavves albümü nisan ayında raflarda olacak.

Son albümü V‘yi 2015 yılında servis eden ekipten Nathan Williams’ın kurduğu plak şirketi Ghost Ramp’ten yayınlanacak albüm, Wavves diskografisinin altıncı stüdyo albümü olacak. Albümün tanıtım turnesi kapsamında Amerika’da Blink 182’nun ön grubu olarak konserler verecek olan Wavves’in yeni albümüne dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Grubun son albümünde yer alan “Tarantula” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.