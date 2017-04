Will Smith, Guy Ritchie’nin yöneteceği “Aladdin” filmine katılıyor

Disney’in The Jungle Book ve Beauty and the Beast‘le başlayan klasik animasyonlarının canlı aksiyon uyarlamaları furyası uzunca bir süre devam edecek. Ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin çekeceği Aladdin filminde, Aladdin’in cinini Will Smith’in canlandırması gündemde.

Corpse Bride, Big Fish ve Charlie and the Chocolate Factory gibi filmlerin senaristi John August’un uyarlama senaryosunu yazacağı filmin çekimlerine bu yaz İngiltere’de başlanıyor. 1992 yılında yayınlanan animasyon Aladdin filminde Robin Williams’ın seslendirdiği Cin karakterini oynaması gündemde olan Will Smith’in yapımcılarla yaptığı ilk görüşmelerin olumlu geçtiği gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz yıl David Ayer imzalı Suicide Squad filminde Deadshot’ı canlandıran Will Smith, sonrasında da Edward Norton ve Kate Winslet’la birlikte kamera karşısına geçtiği Collateral Beauty filminde rol almıştı.

Guy Ritchie’nin Aladdin filminde henüz diğer karakterler için herhangi bir isim gündeme gelmiş değil. Disney şu sıralar Mulan, Dumbo ve Lion King gibi animasyon klasiklerinin de uyarlamaları üzerine çalışıyor.