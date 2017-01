Woody Harrelson, “Han Solo” filminin oyuncu kadrosunda

Star Wars‘un spin-off filmleri arasında belki de en büyük merak uyandıranı, Han Solo karakterinin gençlik yıllarını mercek altına alacak olan ve 2018 yılında vizyona girecek olan film. Geçtiğimiz günlerde filmde Han Solo’nun akıl hocasını oynayacak oyuncu olarak ismi gündeme gelen Woody Harrelson, bugün filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Phil Lord ve Chris Miller’ın üstleneceği filmde Han Solo’yu Alden Ehrenreich canlandıracak. Geçtiğimiz hafta sonu Atlanta dizisindeki performansıyla Altın Küre kazanan Donald Glover da Lando Calrissian karakterinin gençliğini canlandıracak. Filmografisinde Hunger Games, No Country For Old Men ve Now You See Me gibi yapımlar bulunan Harrelson, özellikle kısa sürede bir fenomene dönüşen True Detective‘in ilk sezonundaki performansıyla da akıllarda yer etmişti.

Filmin yönetmenleri yaptıkları basın açıklamasında Woody Harrelson’la çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getirirken, tecrübeli aktörün özellikle oyunculuğunun taşıdığı derinliğe vurgu yaptılar. Harrelson’ın hem mizahi hem de dokunaklı karakterleri canlandırabilmesi ve bunu kimi zaman aynı karakterde yapabilmesine değinen Lord ve Miller, açıklamalarının sonunda Harrelson’ın masa tenisinde de çok iyi olduğunu belirtti.

Han Solo filminde Harrelson’ın canlandıracağı karakterin detayları merak konusu. Tahminler bugüne dek Star Wars evreninde karşımıza çıkmamış olan bir karakteri canlandıracağı yönünde. Kimi forumlarda da Star Wars hayranları çeşitli teoriler geliştirmeye başlamış bile. İddialar arasında Harrelson’ın Han Solo’nun babasını canlandıracağı bile bulunuyor!