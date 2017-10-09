X-Files’ın 11. sezonundan ilk kareler huzurlarınızda

Geçtiğimiz yıl geri dönen kült televizyon dizisi X-Files, bir sezon daha devam edeceğini kısa bir süre önce müjdelemişti. 10 bölüm halinde izleyeceğimizi duyurduğumuz yeni sezondan ilk görüntüler huzurlarınızda.

David Dochovny ve Gillian Anderson’ın başrollerinde yer aldığı bilim kurgu dizisi X-Files, ilk kez 1993’te izleyiciler ile buluşmuştu. 2002’de sekiz sezonla ekranlara veda eden dizi, geçtiğimiz sezon geri döndüğü sezonuyla yine herkesi ekran başına toplamayı başardı. Başarılı geçen bir sezonun ardından 10 bölüm daha devam etmesine karar verilen X-Files, 11. sezonuyla önümüzdeki yıl yeniden bizlerle olacak. Bu kez insanlığın sona ermesi ve Scully’le Mulder’ın yıllardır kayıp olan çocukları William’la ilgili gelişmelere de şahit olacağımız dizinin yeni sezonundan ilk görüntüleri aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.