Xiu Xiu’dan yeni klip: “Wondering”

Altin Village & Mine etiketiyle yayınlanan, deneysel pop grubu Xiu Xiu’nun yeni albümü FORGET’te yer alan “Wondering” parçası için gruptan Angela Seo yönetmenliğinde çekilen klip görücüye çıktı.

Şimdiye dek St. Vincent, Explosions In The Sky, Suuns ve Blondie gibi isimlerle çalışmış Grammy ödüllü prodüktör John Congleton’ın prodüksiyonunu Deerhoof davulcusu Greg Saunier ve Xiu Xiu üyesi Angela Seo ile birlikte üstlendiği FORGET, California çıkışlı grubun onuncu stüdyo albümü. Söz konusu albümün en eğlenceli parçalarından biri olan “Wondering” için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.