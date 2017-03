Yank’ın Demonation kapsamında gerçekleşen konserinden “Hal Değil” performansı yayınlandı

Yank’ın geçtiğimiz yılın sonlarında Who Are We Who We Are etiketiyle yayınladığı I/I isimli ilk albümünde yer alan “Hal Değil” parçasının, Demonation Festivali No:7 kapsamında KargART’ta gerçekleşen konserdeki canlı performans videosu internetteki yerini aldı.

Nekizm ve Pitohui gruplarından tanıdığımız Yankı Bıçakçı’nın solo projesi olan Yank’a, söz konusu konserde Alican İpek, Ertuğrul Güney, Ozan Kısaparmak ve Berkay Küçükbaşlar’ın eşlik etti. 8 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleşen konserden yayınlanan “Hal Değil” performansını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.