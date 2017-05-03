Yarın akşam Zorlu PSM’deki Esmerine konserine davetiye kazanma şansı burada

Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında yarın akşam İstanbullu müzikseverler ile buluşacak olan Kanadalı topluluk Esmerine’in Zorlu PSM’deki konserine iki kişilik davetiye kazanma şansı burada.

Godspeed You! Black Emperor kurucularından olan Bruce Cawdron’un da kuruları arasında yer aldığı Kanadalı topluluk Esmerine, son olarak 2015’te kült plak şirketi Constellation’dan Lost Voices isimli albümlerini yayınlamıştı. 2003 yılından bu yana üretimler yapan Esmerine’in yarın akşam Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan konserine çift kişilik davetiye kazanmak için tek yapmanız gereken sorumuzun doğru cevabını en hızlı şekilde bant@bantmag.com’a yollayan iki kişiden biri olmak.

İşte sorumuz:

Esmerine’in birçok Türk müzisyeni konuk ettiği ve Türk ezgilerinden / enstrümanlarından seslere yer verdiği albümü Dalmak, hangi yıl yayınlanmıştır?

Fotoğraf: Aylin Güngör