Yasmine Hamdan, Büyük Ev Ablukada, Acid Pauli ve nicesi, bu sene Cappadox’ta

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles çıkışlı downtempo R&B grubu Rhye’ın sahne alacağı açıklanan Cappadox’un bu yılki programında yer alacak diğer isimler de duyuruldu. Festivalin bu yılki programında Yasmine Hamdan, Ah! Kosmos, Büyük Ev Ablukada, Kaan Tangöze, Peter Broderick & David Allred Duo, Emma Shapplin feat. Mercan Dede ve Acid Pauli gibi isimler bulunuyor.

Kapadokya’da gerçekleşen müzik, çağdaş sanat ve gastronomi festivali Cappadox, katılımcılara alışılmışın dışında ortamlarda eşsiz bir müzik deneyimi vaat ediyor. Bezirhane, Perili Ozanlar Vadisi, Kızılvadi, Güray Müze ve Uçhisar Çiftlik’te gerçekleşecek konserlerde sahne alacak isimlerin tamamı şöyle:

Rhye, Emma Shapplin featuring Mercan Dede, Acid Pauli, Kaan Tangöze, Peter Broderick & David Allred Duo, Ah! Kosmos, Kalben, Kuan, Büyük Ev Ablukada, Oceanvs orientalis vs İlhan Erşahin, Dead Combo, Lars Danielsson Duo ft. Gregory Privat, Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan, Yasmine Hamdan, Akın Sevgör

Avantajlı biletleri 8 Mart’ta satışa çıkacak olan festival, bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin çağdaş sanat programının küratörlüğünü de Fulya Erdemci ve Kevser Güler üstleniyor. Cappadox’a dair detaylar için takipte kalın!