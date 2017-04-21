Yedinci “Game Of Thrones” sezonundan ilk fotoğraflar

16 Temmuz’da başlayacak yeni Game Of Thrones sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yalnızca yedi bölümden oluşacak yedinci Game Of Thrones sezonundan 15 fotoğraf, HBO tarafından paylaşıldı.

Dizinin yapımcıları, toplamda yedi bölümden oluşacak yedinci sezonun prodüksiyon anlamında dizinin önceki sezonlarından çok daha detaylı ve etkileyici olacağını dile getiriyor. Yeni Game Of Thrones sezonunda Mastodon gitaristi Brent Hinds ve Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran’ın kısa rollerle karşımıza çıkacağı da söylentiler arasında.

Cersei, Jaime, Tyrion, Daenerys ve Missandei gibi dizinin birçok önemli karakterin yer aldığı fotoğraflar aşağıda görülebilir. Dizinin yeni sezonundan detaylı bir fragmanın da önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.



