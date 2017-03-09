Yedinci “Game Of Thrones” sezonundan ilk poster

Bu hafta sonu Austin’de gerçekleşecek SXSW kapsamında özel bir panelle yeni sezona dair ipuçları ve belki de ilk görüntüleri yayınlanacak olan HBO dizisi Game Of Thrones’un yedinci sezonundan ilk poster geldi.

Dizinin yeni sezonunun yayın tarihi henüz bilinmiyor olsa da tahminler yaz aylarında başlayacağı yönünde. Game Of Thrones‘un yeni sezonundan yayınlanan ilk posterde herhangi bir karakter yer almıyor. Ateş ve buzun çarpıştığı poster tasarımı, dizinin yeni sezonunda Yedi Krallık ve The Night King arasındaki savaşı göreceğimize dair ipuçları taşıyor.