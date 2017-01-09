Yeni A Perfect Circle albümü yolda

Son olarak 2004 yılında eMotive isimli albümünü yayınlayan Amerikalı süpergrup A Perfect Circle, yeni bir stüdyo albümünün yolda olduğunu müjdeledi.

Geçtiğimiz yıllarda yeni bir kadroyla kısa süreliğine sahnelere geri dönen ekip şu anda Tool solisti Maynard James Keenan’la birlikte ekibin kurucularından Billy Howerdel, eski Smashing Pumpkins ve Zwan gitaristi James Iha’yla birlikte Keenan’ın bir diğer projesi olan Puscifer’ın davulcusu Jeff Friedl ve Eagles Of Death Metal üyesi Matt McJunkins’ten oluşuyor. Önümüzdeki bahar aylarında 21 konserlik bir ABD turnesi yapacak olan A Perfect Circle’ın yeni albümüne dair açıklama da Billy Howerdel’den geldi. “Yeni A Perfect Circle şarkıları yazmak, yeni bir yıla başlamak için harika bir yol” diyen Howerdel’in bundan üç yıl önce verdiği bir röportajda da grubun yeni albümünün %75 oranında bitmiş olduğunu söylemiş olması yine de akıllarda bazı soru işaretleri belirmesine sebep oluyor.

Tabii ki bu haberin on yılı aşkın süredir beklenen yeni Tool albümünü nasıl etkileyeceği merak konusu. Tool’un yeni albümünün kayıtlarının neredeyse tamamlandığı ve parçaların her birininin 10’ar dakikadan uzun olduğuna dair söylentiler geçtiğimiz aylarda epey konuşulmuştu.

A Perfect Circle’ın yeni albümü için bekleyiş sürerken grubun 2013 yılında Brezilya’daki Lollapalooza’da gerçekleştirdiği harika performans izlenebilir!