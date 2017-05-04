Yeni A Perfect Circle albümünden bir şarkı daha: “Hourglass”

Henüz stüdyo kaydı olmasa da merakla beklenen yeni A Perfect Circle albümünden bir şarkı daha dinleyicilerle buluştu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan turnesinde “Feathers” isimli şarkıyı çalan ekip, şimdi de yoldaki albümde yer alacak “Hourglass” isimli şarkıyla karşımızda.

An itibariyle Maynard James Keenan, Billy Howerdel, James Iha, Matt McJunkins ve Jeff Friedl’dan oluşan kadrosuyla ABD turnesinde olan A Perfect Circle, son olarak 2004 yılında bir kısmı cover parçalardan oluşan eMotive isimli albümünü yayınlamıştı. Grubun kurucu üyelerinden Billy Howerdel, geçtiğimiz aylarda grubun yeni albüm hazırlıkları konusunda hızlandığını ve bu yıl bitmeden A Perfect Circle diskografisinin dördüncü albümünü yayınlamak niyetinde olduklarını açıklamıştı. Söz konusu albüm, ekibin orijinal davulcusu Josh Freese olmadan kaydettiği ilk albüm olacak.

“Hourglass” isimli yeni A Perfect Circle şarkısının Welcome To Rockville festivalindeki performansının dinleyiciler tarafından çekilmiş iki videosunu aşağıda görebilirsiniz.

Grubun solisti Maynard James Keenan’ın bir diğer grubu Tool’un da on yıldan fazla süren yeni albümü için bekleyişin sonlarına geliyoruz gibi gözüküyor. Geçtiğimiz şubat ayında Keenan’ın vokal kayıtları için stüdyoda olduğu haberleri gelmişti. Tool davulcusu Danny Carey son olarak, bir lise grubuyla 10.000 Days albümünden “The Pot” şarkısını çaldığı performansının videosu’nu da bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım.