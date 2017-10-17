Yeni Ağaçkakan albümünden bir klip daha: “Münkir”

Yeni albümü A Naşkvit’ten “Lüzumsuz” isimli parçaya çektiği klibi henüz birkaç hafta önce paylaşan Ağaçkakan’dan kısa film niteliğinde bir klip daha karşımızda.

Eylül ayının sonlarında kurucusu olduğu plak şirketi M4NM etiketiyle yeni albümü A Naşkvit‘i takipçileriyle buluşturan Ağaçkakan, şu sıralar önümüzdeki günlerde İstanbul ve diğer birkaç şehirde vereceği konsere geri sayım yapıyor. Yeni albümünün yayınlanmasının ardından daha sık haberlerini almaya başladığımız Ağaçkakan, son olarak “Lüzumsuz” isimli parçası için çektiği etkileyici klibi paylaşmıştı. Çok uzun zaman geçmeden yeni albümünde yer alan “Münkir” isimli parça için de bir klip geldi.

Eren Kocatepe’nin yönetmenliğini yaptığı klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.