Yeni Arto Lindsay albümü 21 Nisan’da yayınlanıyor

Son solo albümünü 2004 yılında yayınlayan Amerikalı müzisyen Arto Lindsay, yepyeni bir stüdyo albümüyle karşımıza çıkıyor. Cuidado Madame isimli yeni Arto Lindsay albümü, 21 Nisan’da Northern Spy Records etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Kariyeri boyunca DNA, The Lounge Lizards ve Ambitious Lovers gibi özel grupların bir parçası olan Arto Lindsay, yeni albümünden ilk şarkıyı da yayınladı. Kendine has melodik anlayışını yeni bir ses paletiyle şarkılaştıran Arto Lindsay, uzun süren sessizliğini bozacak Cuidado Madame albümü için fazlasıyla merak uyandırdı.

“Grain By Grain” isimli yeni Arto Lindsay parçası aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.