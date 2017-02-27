Yeni Badmixday albümü Hush Hush Records etiketiyle yayınlanıyor

Son olarak geçtiğimiz aylarda t.utku’yla hazırladığı ambient ve hip hop’ı kesiştiren Within albümüyle karşımıza çıkan Badmixday’den güzel haberler var. KEXP müzik direktörü Alex Ruder’ın plak şirketi Hush Hush Records etiketiyle yayınlanacak yeni Badmixday albümü A Quiet Mind Awaits, 10 Mart’ta yayınlanıyor.

Kaset ve dijital formatlarda yayınlanacak olan albümde caz, ambient, trip hop ve hip hop arasında köprüler kuran dokuz şarkı yer alıyor. Albümde yer alan Gökalp K düeti “Lotus Leaves”in prömiyerini geçtiğimiz günlerde yapan müzik portalı Stereofox, yoldaki albümü Bonobo ve Floating Points gibi isimlere referanslar vererek değerlendirmiş. Badmixday’in A Quiet Mind Awaits albümünde yer verdiği düetleri arasında Tristan de Liège, Klangschwester ve Tante Meli gibi müzisyen ve prodüktörler de bulunuyor.

Albümle ilgili detaylı bilgiler ve ön sipariş için buraya tıklayarak Hush Hush Records’ın Bandcamp sayfasına ulaşabilirsiniz. A Quiet Mind Awaits‘ten yayınlanan ilk iki single’ı da aşağıdaki bağlantılardan dinleyebilirsiniz.