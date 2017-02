Yeni bir Roger Waters albümü geliyor: “Is This the Life We Really Want?”

Roger Waters’ın bir süredir Radiohead prodüktörü Nigel Godrich eşliğinde yeni bir albüm hazırlığında olduğu konuşuluyordu. Nihayet yoldaki albüme dair somut bilgiler paylaşıldı. Is This the Life We Really Want? ismini taşıyan yeni Roger Waters albümü, önümüzdeki haftalarda yayınlanıyor.

12 şarkıdan oluşacak Is This the Life We Really Want?, efsanevi müzisyenin 1992 yılından bu yana yayınladığı ilk solo albüm olacak. Albüme dair yaptığı açıklamalarda, elindeki materyali ilk başta uzun bir radyo oyunu gibi kurguladığını dile getiren Waters, bu materyalin bir albüme dönüşmesinde Nigel Godrich’in rolünün büyük olduğunu söylüyor. 26 Mayıs’ta ABD turnesine başlayacak olan Roger Waters’ın yeni albümünün de bahar ayları bitmeden yayınlanması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan, yoldaki Roger Waters albümünden ilk sesleri duyabilirsiniz.