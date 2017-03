Yeni Blank On Blank bölümünde Alfred Hitchcock’la 1957 yılında yapılmış bir röportaj yer alıyor

Müzisyen, sanatçı, politikacı, sporcu, yazar ve düşünürlerle yapılmış eski röportajları animasyonlaştıran Blank On Blank serisinin yeni videosu bugün yayınlandı. Serinin yeni bölümünde Alfred Hitchcock’la 1957 yılında Colin Edwards’ın yaptığı röportajdan bir kesit yer alıyor.

Usta yönetmenin From Amongst The Dead filminden önce verdiği röportajın animasyonlaştırılan kısmı ölü insan vücutları ve korku hakkında. Daha önce Wilt Chamberlain, Nina Simone, Leonard Cohen, Francis Ford Coppola ve Kurt Vonnegut gibi isimlerin eski röportajlarına yer veren serinin tüm bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.