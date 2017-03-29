Yeni Blue Sky Studios animasyonu “Ferdinand”dan ilk görüntüler

Rio ve Ice Age gibi animasyon serilerinin yaratıcısı Blue Sky Studios, bir çocuk klasiğinden sinemaya uyarlanan yeni filmiyle karşımızda. Seslendirme kadrosunda John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon ve David Tennant gibi isimlerin yer aldığı Carlos Saldanha imzalı yeni animasyon film Ferdinand‘dan ilk fragman yayınlandı.

Munro Leaf’in The Story of Ferdinand isimli ünlü çocuk kitabından sinemaya uyarlanan Ferdinand, çevresindeki insanları korkuttuğu için evinden uzaklara götürülen bir boğanın ailesine geri dönme macerasını konu ediyor. Blue Sky Studios’un yeni filmi Ferdinand‘ın ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.