Yeni Can Kazaz albümü “Ben Sizden Kaçtım”, iTunes’ta yerini aldı

Müzisyen ve besteci Can Kazaz’ın yeni albümü Ben Sizden Kaçtım, dün itibariyle iTunes’ta yerini aldı. Söz konusu albüm, BİLGİ Music Label’ın yayınladığı ilk uzunçalar olma özelliği taşıyor.

Prodüksiyonu ve aranjmanı Kazaz’a ait olan dokuz şarkının yer aldığı albümün kapak tasarımı da Tolga Görgün imzası taşıyor. Can Kazaz’a Efe Demiral, Can Dedeoğlu ve Mert Can Bilgin gibi müzisyenlerin eşlik ettiği Ben Sizden Kaçtım, önümüzdeki hafta Spotify’dan da dinlenebiliyor olacak. Folk, pop, avangart gibi farklı uçlardan beslenen Kazaz’ın yeni albümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Albümün lansman konseri de 29 Mart akşamı Babylon’da olacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.