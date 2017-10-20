Yeni Charlotte Gainsbourg albümünden bir şarkı daha : “Ring-A-Ring O’ Roses”

Rest isimli yeni albümünü önümüzdeki ay yayınlayacak olan Charlotte Gainsbourg, yoldaki albümden bir parça daha yayınladı. Prodüksiyonu SebastiAn’a ait olan yeni Charlotte Gainsbourg şarkısı “Ring-A-Ring O’ Roses” ismini taşıyor.

2011 yılından bu yana yayınlanan ilk Charlotte Gainsbourg albümü olacak Rest, Because Music etiketiyle raflardaki yerini alacak. Tüm besteleri Gainsbourg’a ait ilk albüm olma özelliği taşıyacak Rest‘tin hem beste hem prodüksiyon aşamasında Daft Punk üyesi Guy-Manuel de Homem-Christo da yer alıyor.

Müzisyenin diskografisinin beşini uzunçaları olacak Rest‘e ismini veren şarkıyla birlikte prodüksiyonu yine SebastiAn imzası taşıyan “Deadly Valentine” parçalarının ardından yayınlanan üçüncü single “Ring-A-Ring O’ Roses”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.