Amerikalı besteci Haley Fohr’un solo projesi Circuit des Yeux, Reaching For Indigo isimli yeni albümünden bir klip yayınladı.

Müzisyenin 22 Ocak 2016 tarihinde yaşadığı bir andan ilham alarak kaydettiği yeni albümü, Drag City etiketiyle yayınlandı. Sekiz şarkıdan oluşan Reaching For Indigo‘nun prodüksiyonu da Haley Fohr ve Cooper Crain imzası taşıyor.

Yeni Circuit des Yeux klibi, “Brainshift” isimli parça için çekilmiş. Yönetmenliğini daha önce Disappears ve CAVE gibi gruplarla da çalışmış olan brownshoesonly‘nin üstlendiği etkileyici klip, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.