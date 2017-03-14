Yeni “Doctor Who” sezonundan bir fragman daha

15 Nisan’da başlayacak onuncu Doctor Who sezonu, Peter Capaldi’yi başrolde izleyeceğimiz son Doctor Who sezonu olacak. 12. Doktor’un Bill Potts isimli yeni bir partnerle karşımıza çıkacağı sezondan bir fragman daha paylaşıldı.

Dizinin yeni sezonunda Bill Potts’u canlandıracak olan oyuncu Pearl Mackie. İngiliz oyuncu, bundan önce Doctors dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı. Uzun bir aranın ardından 2005’ten bu yana BBC’de yenilenmiş bir şekilde yayınına devam eden dizinin yapımcı kadrosunda Steven Moffat, Russell T. Davies ve Julie Gardner gibi isimlerin bulunuyor.

Peter Capaldi’nin bu sezonun ardından diziden ayrılacağını açıklamasının ardından 13. doktor için çeşitli adaylar gündeme geldi. BBC’nin radikal bir değişikliğe gidip, dizinin ana karakterini bir kadın oyuncu olarak seçmesi de olası gözüküyor. Tilda Swinton, Ben Whishaw, Billie Piper, Richard Ayoade ve Rupert Grint’in isimleri şu sıralar söz konusu rol için gündemde.

Diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.