Yeni “Dune” filminin senaryosunu Oscar ödüllü Eric Roth yazacak

Denis Villeneuve’ün Blade Runner 2049 filminin ardından çekeceği bir başka kült filmin yeni yapımı David Lynch’in Dune‘u olacak. Filmin senaryosunu yazacak isim de belli oldu.

Forest Gump, The Insider ve The Curious Case of Benjamin Button gibi ses getiren filmlerin senaristi Eric Roth, yeni Dune filmine dahil oldu. Kariyeri boyunca dört kez Oscar’a aday gösterilen Roth, 1995 yılında Forest Gump‘ın senaryosuyla söz konusu ödülü kazanmıştı. Uzun zamandır uzun metraj filmlerde çalışmayan Eric Roth, 2018 yılında vizyona girecek Bradley Cooper imzalı A Star Is Born filminin de senarist ekibinde yer alıyor.

Arrival ve Sicario gibi filmleriyle tanınan yönetmen Dennis Villeneuve, daha önce yaptığı açıklamalarda bugüne dek çeşitli uyarlamaları çekilmiş olan Dune filminin hayalindeki proje olduğunu söylemişti. Eric Roth’la birlikte, Frank Herbert’ın destansı romanından nasıl bir uyarlama yapacağı büyük merak konusu olan Dennis Villeneuve henüz yoldaki filme dair herhangi bir ipucu vermiş değil.

Dune‘un film haklarını elinde bulunduran Legendary Pictures’ın filmin yanı sıra bir de televizyon dizisi kurguladığı da gelen haberler arasında. Fakat Dennis Villeneuve ve Eric Roth ikilisinin, söz konusu projenin dizi tarafında yer alıp almayacağı da henüz bilinmiyor.