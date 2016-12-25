Yeni Fleet Foxes albümünün ismi belli oldu: “Ylajali”

Seattle çıkışlı grup Fleet Foxes, beş yılı aşan sessizliğini yeni bir albümle bozmaya hazırlanıyor. Grubun solisti Robin Pecknold, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yoldaki albümün ismini açıkladı.

Son olarak 2011 yılında Helplessness Blues isimli harika albümünü yayınlayan Fleet Foxes’ın yeni albümü için hazırlıklar yaklaşık üç yıldır devam ediyordu. 2013 yazında Facebook hesaplarından paylaştıkları bir fotoğrafla üçüncü stüdyo albümü için çalışmalara başladıklarını duyuran grup üyeleri, sonrasında hayranlarını uzun süren bir bekleyişle baş başa bırakmıştı.

Nonesuch Records etiketiyle yayınlanacak olan yeni Fleet Foxes albümü, ismini 1890 yılında yayınlanan ve Norveçli yazar Knut Hamsun’un yazdığı Hunger isimli romandan alıyor. Pecknold’un Instagram’da paylaşıp kısa bir sürenin ardından kaldırdığı görselde de albüm kapağı ve albümün 11 şarkıdan oluşacağı görünüyordu. Albümün kapağında yer alan fotoğrafta Magnum Photos kadrosuna katılan ilk Japon fotoğrafçı olan Hiroshi Hamaya’ya ait.

Aşağıda Pecknold’un söz konusu paylaşımını görebilirsiniz.

Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen albümün ardından Fleet Foxes’ın yolu 2017’de Avrupa’ya da düşecek. Şu an için İspanya ve İrlanda’da çeşitli festivallerde çalacağı açıklanan ekibin kapsamlı turne programı da şimdiden merak ediliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan, grubun son albümü Helplessness Blues‘ta yer alan “Sim Sala Bim” parçasını dinleyebilirsiniz.