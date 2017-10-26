Yeni Franz Ferdinand albümünden ilk şarkı: “Always Ascending”

Beş yıllık sessizliğini bir albümle bozmaya hazırlanan alternatif rock grubu Franz Ferdinand, yoldaki albüme ismini veren şarkıyı dinlemeye açtı.

Grubun müzikal anlamda yeni bir yöne doğru gidişinin ilk adımları olan “Always Ascending”, bugüne dek duyduğumuz Franz Ferdinand’ı yer yer andıran ama farklı sonik dokunuşlarla bezeli bir şarkı. Zira grup üyeleri de yaptıkları açıklamalarda “Franz Ferdinand’a dair bildiğiniz her şeyi unutun” diyerek, yoldaki albümün birçok sürprize gebe olduğunu ispat ediyor.

Cassius grubunun da bir üyesi olan ve daha önce Beastie Boys, Phoenix, Fatboy Slim ve Kele gibi isimlerle çalışmış olan Philippe Zdar tarafından prodüksiyonu üstlenilen yeni Franz Ferdinand albümü, 9 Şubat’ta raflarda olacak. Albümün ilk single’ı “Always Ascending”i aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.