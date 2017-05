Yeni HAIM albümünden bir şarkı daha: “Want You Back”

Üç kız kardeşten oluşan Amerikalı pop rock grubu HAIM, ikinci stüdyo albümünü 7 Temmuz’da yayınlıyor. Something To Tell You isimli yeni HAIM albümünden bir şarkı daha dinlemeye açıldı.

2013 yılında yayınlanan Days Are Gone isimli ilk albümüyle büyük ses getiren ve birçok prestijli festivalde sahne alan grup, merakla beklenen yeni albümünde Vampire Weekend üyesi Rostam Batmanglij, Blood Orange projesiyle tanınan Dev Hynes ve şimdiye dek Adele, Madonna, Tobias Jesso Jr. ve Solange gibi isimlerin yer aldığı geniş bir kataloğa sahip ödüllü prodüktör Ariel Rechtshaid’ın katılımcıları arasında yer aldığı albümden yayınlanan ilk şarkı “Right Now” ismini taşıyordu. Paul Thomas Anderson’ın yönettiği canlı performans klibiyle yayınlanan şarkının ardından, “Want You Back” isimli yeni HAIM şarkısı da ilk kez BBC Radio 1’da yayınlandı. Şarkı radyodaki yayınından sonra da dijital platformlardaki yerini aldı.

Radyoda Mistajam’in programına katılan grubun albüme ve şarkıya dair açıklamalarını da aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.