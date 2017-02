Yeni Hauschka albümü “What If”, 31 Mart’ta yayınlanıyor

Son dönemde özellikle Dustin O’Halloran eşliğinde hazırladığı ve Oscar’a aday gösterilen Lion filminin müzikleriyle gündemde olan Hauschka, sekizinci stüdyo albümünü yayınlıyor.

What If isimli yeni Hauschka albümü, 31 Mart’ta City Slang etiketiyle yayınlanacak. Plak şirketi yaptığı açıklamada, albümün Hauschka’nın kendine has ses dünyasından izler taşıdığını ama bugüne dek yayınladığı en “vahşi” albüm olduğunu vurguladı. Alman müzisyenin önceki albümlerinde ön planda olan prepared piano (hazırlanmış piyano) ile farklı teknikleri bir araya getirdiği What If‘te eski bir Roland Jupiter 4 synthesizer da kullanılmış.

Albümün miksini yapan Francesco Donadello, dokuz şarkılık albümün yarısında Hauschka’ya eşlik ediyor. Bunun Hauschka’nın solo diskografisinde bir ilk olduğunu söylemek mümkün. İlk kez solo albümünde bir ortaklığa yer veren Hauschka, What If‘in geri kalanını da çalınanları MIDI dosya olarak kaydedebilen bir tür modern bir tür piyano olan Yamaha Disklavier eşliğinde kendi stüdyosunda kaydetmiş.

What If albümünde yer alacak “Constant Growth Fails” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.