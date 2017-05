Yeni “Hellboy” filmi, serinin önceki filmlerine göre daha karanlık olacak

Başrolünde David Harbour’ı izleyeceğimiz yeni Hellboy filmine dair gelen ilk haberlerin ardından, yoldaki filmin senaristi Andrew Cosby merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

Hellboy çizgi romanlarının yaratıcısı Mike Mignola’nın da yapımcı ekibinde yer alacağı filmin yönetmenliğini, Game Of Thrones dizisinin yönetmenlerinden biri olan Neil Marshall üstlenecek. Hellboy: Rise of the Blood Queen ismini taşıyacak filme dair ilk ipuçlarını senarist Andrew Cosby verdi. Silver Screen Beat’e bir röportaj veren senarist, filmin hikayesine dair detaylar veremeyeceğini söylese de Guillermo Del Toro’nun yönettiği iki Hellboy filmine nazaran daha karanlık ve korkunç olacağını dile getirdi. Çizgi romandakine daha yakın bir atmosfer yaratmak istediklerinin altını çizen Cosby, yönetmen Marshall’ın bu proje hakkında ilk başlardan itibaren “korkunç bir film” olması konusunda ısrarcı olmasının kendisi açısından da sevindirici olduğunu ve senaryoyu yazarken de Mike Mignola’nın yarattığı rahatsız edici hissiyatı yansıtmaya çalıştığını açıkladı.

Özellikle Del Toro’nun filmlerindeki performansıyla bu karakterle özdeşleşen Ron Perlman’ın yerine Stranger Things oyuncularından David Harbour’ın karakteri nasıl canlandıracağı merakla bekleniyor. Filmde Hellboy çizgi romanlarından hangi karakterleri göreceğimize dair de henüz herhangi bir ipucu verilmiş değil.