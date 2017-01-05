Yeni Jenny Hval klibi huzurlarınızda: “The Great Undressing”

Norveçli müzisyen Jenny Hval, Sacred Bones etiketiyle yayınladığı altıncı stüdyo albümü Blood Bitch‘ten bir klip daha servis etti.

Prodüksiyonunu Lasse Marhaug’la paylaştığı son albümü Blood Bitch‘te özellikle 1970’lerin korku filmleri ve Virginia Woolf kitaplarından esinlenen Jenny Hval, yeni klibinde daha önce çeşitli moda odaklı çalışmalar yapan Marie Kristiansen’le çalışmış. “The Great Undressing” parçasının klibinde, şarkının isminden hareketle günlük hayatta tamamen çıplak bir şekilde dolaşan ve işlerini halleden bir kadın konu ediliyor. Jenny Hval kliple birlikte verdiği röportajda bunun, kapitalizm ve kaynaşmanın hüküm sürdüğü günümüzde yalnız kalmayı temsil ettiğini dile getiriyor.

Yeni Jenny Hval klibi “The Great Undressing”, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.