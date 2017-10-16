Yeni kim ki o albümü “ZAN”, 24 Kasım’da yayınlanıyor

Ekin Sanaç ve Berna Göl ikilisinin nefis synth melodileri ve sürükleyici baslarla hayata geçirdiği kim ki o, dört yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. ZAN ismini taşıyacak albüm, 24 Kasım’da yayınlanıyor.

Grubun bir önceki albümü Grounds ve söz konusu albümdeki şarkılara yapılmış remikslerden oluşan derlemeyi de yayınlayan Fransız plak şirketi Lentonia Records etiketiyle raflardaki yerini alacak albüm 10 şarkıdan oluşacak. Miks ve mastering işlemleri Replikas ve Reverie Falls On All üyesi Burak Tamer tarafından yapılan albümün kapak fotoğrafı da, önümüzdeki günlerde yayınlanacak ilk klipten bir kare. biriken ve Franz Von Bodelschwingh’in “Sanki Hiç Durmadı” parçası için çektiği klipten Eylül Su Sapan’ı gördüğümüz bir sahnenin taşındığı ZAN kapağını aşağıda görebilirsiniz.

kim ki o’nun yeni klibi “Sanki Hiç Durmadı”nın lansmanı ve canlı performansıyla 20 Ekim Cuma akşamı Bant Mag. Havuz’da olacağını da hatırlatalım. Konserin ardından biriken’in DJ kabinine geçeceği gecenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. ZAN albümünü Bandcamp üzerinden sipariş etmek için de buraya tıklamanız yeterli.

kim ki o fotoğraf: Ebru Yıldız