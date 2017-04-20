Yeni Laurel Halo albümünden ilk single: “Jelly”

Amerikalı ambient tekno prodüktörü Laurel Halo, Hyperdub etiketiyle yayınlanacak yeni albümü Dust‘ın ilk single’ını yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda Ah! Kosmos’la yaptığı düetle karşımıza çıkan Lafawndah, müzisyen kimliğinin yanı sıra görsel sanat çalışmalarıyla da tanınan Michael Salu ve Los Angeles’lı prodüktör ve vokalist Klein’ın çeşitli şarkılarda Laurel Halo’ya eşlik ettiği albüm, 23 Haziran’da yayınlanıyor.

Albümden yayınlanan ilk single olan “Jelly”de hem Lafawndah hem de Klein’ın vokalleri yer alıyor.