Yeni Liars albümünden ilk sesler, beş kısa klip eşliğinde yayınlandı

Son olarak 2014 yılında Mess albümünü yayınlayan Liars, sekizinci stüdyo albümünü ağustos ayında yayınlıyor. Yeni albüm müjdesiyle birlikte; grubun kurucu üyelerinden Aaron Hemphill’in artık Liars’ta yer almadığı da açıklandı.

Gizemli kodlamalarla birlikte beş kısa klip yayınlayan Liars, henüz ismi açıklanmayan yeni albümle birlikte konserlere de başlayacak. Grup ağustos ayında Avrupa’da, eylülden itibaren de ABD’de turnede olacak. Albümün Avustralya’da gerçekleşen kayıtlarını grubun solisti Angus Andrew’un tek başına mı yoksa yeni bir ekiple mi yaptığı henüz bilinmiyor. Davulcu Julian Gross da Mess albümünün ardından geçirdiği sakatlık sebebiyle turnede yer almamıştı.

Yayınlanan beş klipte, yoldaki albümde yer alacağı tahmin edilen parçalardan kısa bölümler bulunuyor. Her albümünde farklı bir müzikal doğrultuda ilerleyen Liars’ın paylaştığı kliplerde yer alan müziklerse, grubun son iki albüm WIXIW ve Mess‘le başlayan elektronik serüvenine yeni bir katmanın ekleneceğine işaret ediyor. Söz konusu paylaşımlarda yer alan #TFCF hashtag’inin, yeni Liars albümünün ismi ya da isminin kısaltması olabileceği tahmin ediliyor. Fakat kliplerde yer alan harflerin bir araya geldiğinde oluşturduğu “Theme” kelimesi de konuya farklı bir gizem katıyor.