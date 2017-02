Yeni Louis C.K. stand-up’ı, nisan ayında Netflix’te

Son dönemde çeşitli dizi ve film projeleriyle de gündemde olan Amerikalı komedyen Louis C.K., ocak ayında kaydedilen yeni bir stand-up şovuyla karşımıza çıkıyor. 2017 ismini taşıyan yeni Louis C.K. stand up’ı, 4 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

Netflix’le iki yeni şov için anlaşan Louis C.K., ilk olarak ocak ayında Washington’da dört gece üst üste gerçekleştirdiği performansından bir derlemeyi yayınlıyor. Birçok komedyenin stand-up şovlarını yayınlayan Netflix, ikinci Louis C.K. yayınının tarihini henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz yıl Steve Buscemi’yle başrollerini paylaştığı Horace & Pete, senaristi olduğu Baskets ve ana karakterini seslendirdiği animasyon film The Secret Life Of Pets‘in yanı sıra bir de dünya turnesi yapan Louis C.K.’yi bu yıl da epey yoğun bir takvim bekliyor. Al Brooks’la birlikte hayata geçirdikleri ve ABS’te yayınlanacak olan animasyon komedi serisi The Cops‘ta hem yapımcı hem de seslendirmen olarak görev alan Louis C.K., maalesef harika dizisi Louie‘nin yeni sezonuna dair hiçbir ipucu vermiş değil.