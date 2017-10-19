Yeni Louis CK komedisi “I Love You, Daddy”den fragman

Louis CK’in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde oynadığı ve senaryosunu Vernon Chatman’la yazdığı yeni filmi I Love You, Daddy‘den ilk fragman yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Louis CK’le birlikte John Malkovich, Chloë Grace Moretz, Rose Byrne ve Pamela Adlon bulunuyor. Geçtiğimiz eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında galasını yapan film, eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı. Ünlü komedyenin Woody Allen’a kendine has bir saygı duruşu olarak yorumlanan I Love You, Daddy’de Louis CK’i 17 yaşındaki kızı China’nın kendisinden yaşça büyük olan bir yönetmenle birlikte olmasını engellemeye çalışan bir baba olarak izleyeceğiz.

Filmden yayınlanan ilk fragman, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.