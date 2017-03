Yeni Luke Vibert albümü “UK Garave Vol. 1”, 5 Mayıs’ta yayınlanıyor

İngiliz prodüktör Luke Vibert, 90’ların rave dönemine saygı duruşu niteliğinde olan bir albüm yayınlıyor. Hypercolour etiketiyle yayınlanacak Luke Vibert Presents UK Garave Vol. 1‘ın yayın tarihi 5 Mayıs.

Kerrier District, Plug ve Wagon Christ gibi mahlaslarla farklı disiplinlerde yaptığı üretimlerle de karşımıza çıkan Luke Vibert, geçtiğimiz yıllarda Vayb’ın konuğu olarak iki kez İstanbul’a gelmişti. Kariyeri boyunca Planet Mu, Ninja Tune, Warp ve Rephlex gibi prestijli plak şirketleriyle albümler yayınlayan Luke Vibert’ın yeni albümü 1o parçadan oluşacak. Son Luke Vibert albümü Bizarster, 2015 yılında Planet Mu etiketiyle servis edilmişti.

Albümün şarkı listesini ve kapak görselini aşağıda görebilirsiniz.

01. The Future

02. U Can’t Touch Dat

03. Back With Me

04. Heard It All B4

05. Everybody

06. Feel The Melody

07. Stop Gap

08. Clap Sing

09. Feel The Riddim

10. Pump