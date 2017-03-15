Yeni Luke Vibert albümü “UK Garave Vol. 1”, 5 Mayıs’ta yayınlanıyor

İngiliz prodüktör Luke Vibert, 90’ların rave dönemine saygı duruşu niteliğinde olan bir albüm yayınlıyor. Hypercolour etiketiyle yayınlanacak Luke Vibert Presents UK Garave Vol. 1‘ın yayın tarihi 5 Mayıs.
Kerrier District, Plug ve Wagon Christ gibi mahlaslarla farklı disiplinlerde yaptığı üretimlerle de karşımıza çıkan Luke Vibert, geçtiğimiz yıllarda Vayb’ın konuğu olarak iki kez İstanbul’a gelmişti. Kariyeri boyunca Planet Mu, Ninja Tune, Warp ve Rephlex gibi prestijli plak şirketleriyle albümler yayınlayan Luke Vibert’ın yeni albümü 1o parçadan oluşacak. Son Luke Vibert albümü Bizarster, 2015 yılında Planet Mu etiketiyle servis edilmişti.
Albümün şarkı listesini ve kapak görselini aşağıda görebilirsiniz.
01. The Future
02. U Can’t Touch Dat
03. Back With Me
04. Heard It All B4
05. Everybody
06. Feel The Melody
07. Stop Gap
08. Clap Sing
09. Feel The Riddim
10. Pump