Yeni Marvel dizisi “The Gifted”dan ilk geniş fragman yayınlandı

Marvel ve FOX işbirliği ile hazırlanan yeni X-Men spin-off’u The Gifted‘ın genişletilmiş fragmanı yayınlandı.

Önümüzdeki sonbaharda FOX ekranlarında yayınlanması planlanan yeni Marvel spin-off’u The Gifted‘da sakin bir hayatları olan bir ailenin, çocuklarının mutant olmasını özel güçleri sayesinde farketmeleri ile gelişen olaylar konu ediliyor. Amy Acker, Stephen Moyer, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinden ilk görüntülerin yer aldığı teaser geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. The Gifted‘ın ilk kez yayınlanan genişletişmiş fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.