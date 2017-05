Yeni Mogwai albümünden ilk şarkıyı dinleyin: “Coolverine”

Every Country’s Sun isimli yeni albümü için geri sayımı resmi olarak başlatan İskoç grup Mogwai, albümün ilk single’ını da dinleyicileriyle paylaştı.

Son olarak 2014 yılında Rave Tapes albümünü yayınlayan grup, gitarist John Cummings’in gruptan ayrılışının ardından BBC’nin Storyville – Atomic: Living in Dread and Promise belgeseli için yaptığı müzikleri Atomic ismiyle albümleştirmişti. Sonrasında da Leonardo DiCaprio’nun yapımcılığını üstlendiği küresel ısınma temalı Before The Flood belgeseli için Trent Reznor ve Gustavo Santaolalla ile birlikte çalışan Mogwai, yeni albümünü kurucusu olduğu Rock Action plak şirketinden yayınlayacak. 1 Eylül’de yayınlanacak Every Country’s Sun, grubun diskografisinin dokuzuncu stüdyo albümü olacak.

Her zaman albümlerindeki şarkı isimleriyle çeşitli kelime oyunlarına yer veren İskoç grup, “Coolverine” isimli yeni şarkısıyla da Marvel evreninin ünlü kahramanlarından Wolverine’e selam veriyor. 11 şarkıdan oluşacak yeni Mogwai albümünden yayınlanan ilk şarkı, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. “Coolverine”, aynı zamanda yeni Mogwai albümünün açılış şarkısı olacak.