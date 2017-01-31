Yeni Moon Duo albümünden ilk klip: “Cold Fear”

Bu cuma yayınlanacak olan yeni Moon Duo albümü Occult Architecture Vol.1′dan yayınlanan ilk single olan “Cold Fear”, harika animasyon klibiyle karşımızda.

Sacred Bones etiketiyle karşımızda olacak yeni Moon Duo albümünden dinlediğimiz ilk şarkı “Cold Fear” ile yeterince heyecanlanmıştık. Geçtiğimiz günlerden albümden bir diğer şarkı “Creepin'”i de sizlerle paylaşmış ve geri sayımı sürdürmüştük. Çinlilerin Yin – Yang teorisinden yola çıkarak karanlık ve aydınlık olarak ikiye ayrılan Occult Architecture‘ın ilk bölümü, grup üyeleri tarafından karanlık olarak nitelendirilen parçalardan oluşuyor. Micah Buzan imzalı animasyon videosunu “Cold Fear” için yayınlayan Moon Duo ekibinden Sanae Yamada’nın Senin İçin Bir Karışık serimiz kapsamında yaptığı miksteypi dinlemek buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.