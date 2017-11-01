Yeni My Bloody Valentine albümü 2018’de geliyor

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda yeni bir My Bloody Valentine albümünün olasılığından bahseden Kevin ShieldsSdan yeni açıklamalar geldi. Yeni MBV albümü, 2018’de yayınlanacak.

Shoegaze denince akla gelen isimlerin başında olan My Bloody Valentine, en son 2013 yılında kendi plak şirketlerinden kendi isimleriyle yayınladıkları albümleriyle karşımızda olmuştu. Aynı yıl birçok müzik festivalinde sahne alan topluluk, uzun zamandır koruduğu sessizliğini bu sıralar bozmaya hazırlanıyor. MBV kurucusu Kevin Shields’ın eylül ayında verdiği bir röportajda sinyallerini verdiği yeni albümleriyle ilgili artık kesin bir bilgi var. 2018 yılında yayınlamayı planladıkları yeni albümleri için oldukça kesin konuşan Shields, albümde yedi veya sekiz parça olacağını da müjdeledi.