Yeni Netflix dizisi “Alias Grace” hakkında bilmeniz gerekenler

Başrollerinde Sarah Gadon ve Anna Paquin’in yer aldığı ve bugün itibariyle Netflix ekranlarında dönmeye başlayacak Alias Grace’e için kısa bilgilerle dolu hazırlık kitiniz bizden.

*Dizi Amerikalı yazar Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlama. 1996 tarihinde yayınlanan kitap Nam-ı Diğer Grace adıyla Türkçe’ye çevrildi ve Doğan Kitap etiketiyle yayınlandı. Atwood aynı zamanda dizinin senaryo ekibinde de yer alıyor.

*Alis Grace, diziye çevrilen üçüncü Margaret Atwood kitabı. Diğer ikisi Handmaid’s Tale ve Wandering Wanda.

*Konusunu gerçek olaylardan alan dizi, 23 Temmuz 1843 tarihinde, Kanada, Toronto yakınlarında vahşice işlenmiş çifte cinayetten yargılanan hizmetçi Grace Marks’ın hikayesini anlatıyor.

*Kanada’ya göç etmiş genç bir İrlandalı köylü olan Grace, iddialara göre hizmetçi olarak çalıştığı evin çalışanlarından James McDermott ile birlikte evin sahibi Thomas Kinnear’ı ve kaçak ilişki yaşadığı bir diğer hizmetçi Nancy Montgomery’i öldürmüşlerdi. Grace ve James, Amerika’da kaçarlarken yakalanıp cezaevine götürülmüş ve kısa bir süre sonra James asılmıştı. Grace Marks’ın ise suçlu olup olmadığı, iddialara göre işbirlikçisi olup olmadığı o dönem büyük bir tartışma konusu haline gelmiş ve Kanada’da 7’de 77’e herkesin takip ettiği bir dava haline gelmişti. Davanın nasıl sonuçlandığını ise bırakalım siz izleyin.

*Dizi bugün, 3 Kasım’da Netflix ekranlarında dönmeye başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Grace Marks’ın duruşmasının başlama tarihi.

*Projenin arkasında ise, sinema severlerin Hal Hartley’in No Such Thing’inden tanıyacağı, Kanadalı oyuncu, yazar ve yönetmen Sarah Polley var.

*Dizinin başrol oyuncusu, Dracula Untold, The Amazing Spider Man 2 ve Indignation gibi filmlerden tanıdığımız Sarah Gadon. Kanadalı oyuncu dizi dünyasında da, Hulu’nun Stephen King uyarlaması 11.22.63 ile boy göstermişti.

*Dizinin tatlı sürprizlerinden biri ise David Cronenberg. Efsanevi Kanadalı yönetmeni hemen hemen her bölümde gördüğümüz yan rolüyle izlemek keyifli.

*Margaret Atwood verdiği bir röportajda diziyi çok beğendiğini, rüyalarına girecek kadar da güçlü ve korkutucu olduğunu belirtti.

*Dizi tek sezon ve altı bölümden oluşuyor. Yani yayınlanan bölümleri bitirdikten sonra bir sene beklemece yok.