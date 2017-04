Yeni Norah Jones klibi huzurlarınızda: “Flipside”

Amerikalı müzisyen Norah Jones’un geçtiğimiz ekim ayında Blue Note etiketiyle yayınlanan albümü Day Breaks‘te yer alan “Flipside” parçası için çekilen klip görücüye çıktı.

Birer Neil Young, Duke Ellington ve Horace Silver yorumunun yer aldığı albümde, düzenlemesi Norah Jones ve Peter Remm imzası taşıyan üç parçadan biri olan “Flipside” için çekilen klibin yönetmenliğini Here We Go Magic ve Okay Kaya için de klipler çekmiş olan yönetmen Sam Kuhn üstleniyor. Politik şarkı sözleriyle de dikkat çeken “Flipside” için çekilen klipte Norah Jones’la birlikte çeşitli savaş karşıtı eylemlerden görüntüler yer alıyor.