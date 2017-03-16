Yeni Pixar filmi “Coco”dan ilk fragman

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Kısalar, Sinema
Yeni Pixar filmi “Coco”dan ilk fragman

The Good Dinosaur filminin senaristi Adrian Molina ve Toy Story 3Finding Nemo ve Monsters, Inc. gibi harika animasyon yapımların yaratıcılarından Lee Unkrich’in iş birliğiyle hayata geçen yeni Pixar filmi Coco, önümüzdeki sonbahar aylarında vizyonda olacak.

Filmin seslendirme kadrosunda Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal, Renee Victor ve Anthony Gonzalez bulunuyor. 12 yaşındaki bir çocuğun müziğe olan tutkusuyla kendini alışılmışın dışında bir evrende bulmasını konu eden Coco‘dan ilk fragman geldi.

 

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