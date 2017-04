Yeni Protomartyr şarkısı huzurlarınızda: “Sweeney Ashtray”

Donald Trump’ı, Beyaz Saray’daki ilk yüz gününde yüz farklı müzisyen ve grubun şarkılarıyla protesto eden ve gün aşırı genişlemeye devam eden albüm Our First 100 Days‘e katılan en yeni isim Protomartyr oldu.

Detroit’te 2008 yılında kurulan Protomartyr, post-punk ve noise gibi estetiklerden esinlendiği üçüncü ve belki de en vurucu albümü olan The Agent Intellect‘in ardından Adult Swim’in single serisi için bir şarkı yayınlamıştı. Our First 100 Days kapsamında “Sweeney Ashtray” isimli yeni bir parçayla karşımıza çıkan grup, bu parçanın kendileri olmadığını dile getirdi. Facebook hesaplarından şarkıyı paylaşırken yazdıkları kısa açıklamada bu parçayı yayınlamak için doğru zamanı bekliyor olduklarını söyleyen grup üyeleri, kendilerinden alıştığımız kirli gitar tonları ve Joe Casey’nin karakteristik vokalleriyle yeni bir Protomartyr albümünün zamanının geldiğini hissettiriyor.

Yeni Protomartyr şarkısını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Our First 100 Days by Protomartyr

Şimdiye dek Toro Y Moi, Jens Lekman, Suuns, Jason Molina ve Angel Olsen gibi isimlerin yeni parçalarıyla yer aldığı Our First 100 Days albümü için hazırlanan Bandcamp sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.