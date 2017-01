Yeni Queens of the Stone Age albümü geliyor

Son olarak 2013 yılında yayınladıkları …Like Clockwork albümü ile karşımızda olan Queens of the Stone Age, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni kayıtlarını bu sene yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde haberlerini aldığımız süper grup Gone Is Gone’da da yer alan Queens of the Stone Age gitaristi Troy Van Leeuwen, yer aldığı projelerle ilgili konuştuğu bir röportajda Queens of the Stone Age’in yeni albümü ile ilgili de konuştu. 2013 çıkışı …Like Clockwork‘ün ardından grup üyelerinin neredeyse hepsinin başka projelerde yer alması sebebiyle de çalışmalarına bir süre ara veren topluluk, yeni albümlerini bu sene sona ermeden yayınlamayı planladıklarını ve şu anda yeni parçalarını kaydettiklerini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde bir radyoya konuk olan Josh Homme de sıradaki albümün Queens of the Stone Age ile olduğunu ve tamamlamak için kendilerini stüdyoya kapattıklarını duyurmuştu. Albümle ilgili detayları merakla bekliyoruz.