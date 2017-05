Yeni Rancid albümü “Trouble Maker”, önümüzdeki ay yayınlanıyor

Amerikalı punk topluluğu Rancid, yeni albümleri Trouble Maker‘ı önümüzdeki ay yayınlayacağını duyurdu ve albümde yer alan “Ghost of a Chance” isimli parçayı klibiyle birlikte paylaştı.

Son olarak 2014’te …Honor Is All We Know isimli albümlerini yayınlayan Amerikalı topluluk, bir süredir sessizliğini koruyordu. Tam üç yılın ardından yeni kayıtlarının yer aldığı dokuzuncu stüdyo albümleri Trouble Maker ile geri dönmeye hazırlanan Rancid, 9 Haziran’da yayınlanacak olan albümlerinden bir de şarkı paylaştı. “Ghost of a Chance” isimli parçalarını bir kliple birlikte paylaşan Rancid’in uzun zamandan sonraki ilk kayıtlarını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.