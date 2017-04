Yeni Roger Waters albümünden ilk şarkı geldi: “Smell The Roses”

Radiohead prodüktörü Nigel Godrich eşliğinde kaydedilen yeni Roger Waters albümü Is This the Life We Really Want?‘tan ilk şarkı huzurlarınızda.

1992 yılından bu yana yayınlanan ilk solo Roger Waters albümü olacak Is This the Life We Really Want?, 2 Haziran’da Columbia etiketiyle yayınlanıyor. Albümdeki parçaları ilk başta bir radyo tiyatrosuna dönüştürmeyi hayal eden Roger Waters, Nigel Godrich’in tavsiyesi ve yönlendirmesiyle yeni bir rock albümüyle karşımıza çıkıyor. Albümün insanlara mutluluğun, kazanıp kaybetmekten daha önemli bir beklenti olduğunu hatırlatacağını vurgulayan Roger Waters, 26 Mayıs’ta başlayacak turnede albümde yer alacak şarkıları ilk kez canlı seslendirecek.

12 şarkıdan oluşacak albümden yayınlanan ilk şarkı “Smell The Roses” ismini taşıyor. Pink Floyd’un destansı şarkı yapılarını anımsatan yeni Roger Waters single’ı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Is This the Life We Really Want? albümünün şarkı listesi de şöyle:

01 “When We Were Young”

02 “Déjà Vu”

03 “The Last Refugee”

04 “Picture That”

05 “Broken Bones”

06 “Is This The Life We Really Want?”

07 “Bird In A Gale”

08 “The Most Beautiful Girl”

09 “Smell The Roses”

10 “Wait For Her”

11 “Oceans Apart”

12 “Part Of Me Died”