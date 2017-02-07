Yeni “Samurai Jack” sezonundan ilk fragman geldi

Genndy Tartakovsky’nin son olarak 2004 yılında yayınlanan çizgi serisi Samurai Jack‘in bir yıl kadar önce gelen geri dönüş haberi büyük bir heyecan yaratmıştı. Cartoon Network’te Adult Swim’in yayın kuşağında yayınlanacak olan beşinci Samurai Jack sezonundan ilk görüntüler geldi.

Ana karakterini Phil LaMarr’ın seslendirdiği çizgi dizi, beşinci sezonuyla 11 Mart’ta geri dönüyor. Serinin yeni sezonu, izlediğimiz son bölümün yaklaşık 50 yıl sonrasından devam edecek. Beşinci Samurai Jack sezonunda Aku’nun zaman portalını yok etmesiyle birlikte, daha önce yaptığı zaman yolculuklarının bir yan etkisiyle yaşlanmayı durduran Samurai Jack’in sonsuza dek dünyada olacağı gerçeğiyle yüzleşmesine tanık olacağız.

Bugüne dek dört kez Emmy Ödülü kazanan Samurai Jack, heyecan ve merak uyandıran bir şekilde geri dönüyor. Günümüz animasyon dünyasının en yaratıcı isimlerinden biri olan Genndy Tartakovsky, uzun zamandır yeni bölümler için bekleyen Samurai Jack hayranlarını epey mutlu edecek gibi gözüküyor.

Serinin beşinci sezonundan yayınlanan ilk fragmanı aşağıda görebilirsiniz.